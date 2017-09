Kiel: Staatsanwältin erlebte hautnah, was der Videotrupp leistet

Kiel (ots) - Heute, am 13. September, stellten Beamte des

Polizei-Bezirksrevieres Kiel gegen 13:50 Uhr mit Hilfe ihres

Videowagens einen 56-jährigen Motorradfahrer fest, der auf der B 503

im Bereich der Holtenauer Hochbrücke in Fahrtrichtung Norden mit

einer Geschwindigkeit von 144 km/h in einem 80 km/h-Bereich unterwegs

war.



Zuvor hatte der Biker zwei Fahrzeuge auf der B 76 unzulässig

rechts überholt.



Das polizeiliche Anhaltesignal missachtete er zunächst. Die

Kollegen konnten ihn dann aber doch auf Höhe der Zufahrt zum

Flughafen stoppen.



Im Videowagen war übrigens eine Staatsanwältin mitgefahren, die

gerade bei dem Videotrupp hospitiert...



Der Fahrzeugführer wird sich wegen des Verdachtes der

Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.



