Kiel/Schwartbuck: Zwei Unfälle zwischen Fahrradfahrern und PKW

20. September 2018, 10:23 Uhr

Kiel/Schwartbuck (ots) - Gestern, am 19. September, kam es zu zwei

Unfällen mit Fahrrad- und PKW-Beteiligungen.



Um 12:40 Uhr befuhr ein 78 Jahre alter Mann die K 38 in

Fahrtrichtung Strand und wollte die L 165 überqueren, um auf den

gegenüber liegenden Radweg zu gelangen. Vermutlich übersah er dabei

einen herannahenden Opel Corsa, der von einer 31-jährigen Fahrerin

geführt wurde. Bei der anschließenden Kollision wurde der Radfahrer

schwer verletzt; der gesamte Sachschaden liegt bei über 2000,- Euro.



Der Verletzte wurde notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus

verbracht. Beamte der Polizeistation Lütjenburg untersuchen jetzt

diesen Unfall.



Gegen 16:37 Uhr erfasste ein weiterer PKW einen Radfahrer. Der

80-jährige Radler befuhr einen Radweg des Uhlenhorster Weges in

Fahrtrichtung Altenholz von Pries aus kommend. Auch er soll den

herannahenden PKW beim Überqueren der Straße übersehen haben. Dabei

erlitt der Radfahrer eine Kopfplatzwunde, Abschürfungen am Arm und

den Verdacht innerer Blutungen. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt

und in ein Krankenhaus verbracht. Der 61-jährige PKW-Führer eines

Opel Insignia blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf über

1300,- Euro geschätzt.



Hier führt das 1. Polizeirevier in Kiel die Ermittlungen.



