Kiel: Schneller Ermittlungserfolg nach Straßenraub, Diebstahl und räuberischem Diebstahl

von shz.de

10. August 2018, 16:43 Uhr

Kiel (ots) - Freitagmorgen haben Beamte des 4. Reviers einen Mann

festgenommen, der dringend tatverdächtig ist, zuvor einen

Straßenraub, einen Diebstahl und einen räuberischen Diebstahl

begangen zu haben. Zu seiner Strafakte kommt seit heute früh noch ein

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte hinzu.



Zunächst war es gegen 04 Uhr an der Ecke Johannesstraße /

Elisabethstraße zu einem Straßenraub gekommen. Der 23 Jahre alte

Tatverdächtige soll zusammen mit einem noch unbekannten Mittäter

einen 24-Jährigen angesprochen und ihm das Handy geraubt haben.

Anschließend flüchteten die beiden. Nach dem Mittäter und dem

geraubten Handy fahndet die Kriminalpolizei noch.



Gegen 06:30 Uhr soll er dann eine Handtasche aus dem offen

stehenden Fenster einer Erdgeschosswohnung im Kirchenweg entwendet

haben. Auf seiner Flucht deponierte er die Handtasche zunächst in

einem nahe gelegenen Hinterhof, was eine 19-Jährige bemerkte und die

Tasche an sich nahm und die Polizei informieren wollte. Daraufhin

forderte der 23-Jährige die Tasche zurück und bedrohte sie mit einer

Schere, woraufhin sie die Tasche heraus gab. Im Nachgang forderte er

auch noch das Handy der 19-Jährigen, was diese allerdings wehrhaft

verteidigte.



Im Rahmen der Fahndung gelang Beamten des 4. Reviers gegen 07:30

Uhr die Festnahme des Mannes. Er leistete sowohl bei seiner

Festnahme, als auch in der Gewahrsamszelle erheblichen Widerstand,

konnte von den Polizisten aber überwältigt werden, ohne dass einer

der Beamten zu Schaden kam.



Der Mann befindet sich aktuell noch im Polizeigewahrsam. Es wird

geprüft, ob die Voraussetzungen für einen Antrag auf einen

Untersuchungshaftbefehl vorliegen. Gleichzeitig wird geprüft, ob der

aus Hamburg kommende Tatverdächtige auch für weitere gleichartige

Taten verantwortlich sein könnte.



Matthias Arends









