Kiel: Saisonfinale der KSV Holstein endete mit konsequentem Einschreiten der Polizei und kurzfristiger Gewahrsamnahme von 99 Problemfans

13. Mai 2018, 21:33 Uhr

Kiel (ots) - Das Saisonfinale zwischen Holstein Kiel und Eintracht

Braunschweig endete mit der Beschädigung von zwei Bussen durch

Gästefans und einem konsequenten Einschreiten der Polizei. 99

Problemfans wurden kurzfristig in Gewahrsam genommen.



Der Einsatz verlief aus Sicht der Polizei zunächst weitestgehend

störungsfrei. Ein Fanmarsch der Braunschweiger führte bei

sommerlichem Wetter über einen Biergarten zum Stadion. Eine zweite

Fangruppe nutze das Wetter für eine Schiffstour auf der Förde.



Kurz vor Erreichen des Stadions und kurz nach Beginn des Spiels

zündeten Anhänger aus Braunschweig jeweils einen Rauchtopf. Danach

blieb es in beiden Fanblocks ruhig. Nach Spielende und nachdem klar

war, dass Eintracht Braunschweig direkt in die 3. Liga absteigt,

erhitzen sich die Gemüter der Gästefans. Vermummte Problemfans

versuchten den Sicherheitszaun einzureißen. Starke Kräfte des

Ordnungsdienstes sowie Einheiten der Bereitschaftspolizei aus Eutin

zogen vor dem Gastfanbereich auf. Nach Gesprächen mit den Spielern

beruhigte sich die Lage wieder.



Beim Transport der Gästefans mit Shuttle-Bussen zum Bahnhof

randalierten mehrere Gästefans. Dabei kam es bei einem Bus zur

Beschädigung mehrerer Scheiben. Einsatzkräfte stoppten ihn auf der B

76. Aufgrund der unklaren Gesamtsituation und der viel befahrenen B

76 ordnete der Polizeiführer die Verbringung des Busses mitsamt den

99 Problemfans zum Polizeizentrum Eichhof an. Dort wurden alle

Personen polizeilich überprüft.



Anschließend brachten Ersatzbusse die Braunschweig-Fans zum

Bahnhof. Sie verließen Kiel mit einem Sonderzug um 20:30 Uhr.



Bei einem zweiten Shuttle-Bus beschädigte ein Fan aus Braunschweig

eine Tür. Er verletzte sich bei der Tatausführung leicht. Gegen den

jungen Mann fertigten die Einsatzkräfte eine Anzeige.



