Kiel: Ruhiger Fußballnachmittag für die Polizei

20. Oktober 2018, 16:33 Uhr

Kiel (ots) - Die Zweitligapartie zwischen Holstein Kiel und dem 1.

FC Köln endete am heutigen Nachmittag vor ausverkauftem Haus mit

einem Unentschieden.



Bei milden, herbstlichen Temperaturen hatten die Kräfte der

Polizei einen überwiegend ruhigen Einsatzverlauf. Zu größeren

Vorfällen kam es nicht (Stand 16:00 Uhr).



Bei einem Gastfan fanden die eingesetzten Beamten eine geringe

Menge Betäubungsmittel. Gegen den 25-Jährigen wurde ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er erhielt außerdem ein

Stadionverbot.



Auf einem angrenzenden Parkplatz kam es zu einer

Verkehrsunfallflucht. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Pkw gegen ein

geparktes Fahrzeug. Auch hier haben die Beamten die Ermittlungen

aufgenommen.



Insgesamt hat sich das Einsatzkonzept der Polizei erneut bewährt.



Direkt nach Spielabpfiff traten die ca. 1400 Gästefans zumeist mit

Bus und Bahn die Heimreise an.



