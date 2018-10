Kiel: Rettungswagen stoppt betrunkenen Geisterfahrer

von shz.de

08. Oktober 2018, 15:23 Uhr

Kiel (ots) - Freitagabend, den 05.10.2018, kam es gegen 21:30 Uhr

auf dem Ostring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen

der Feuerwehr Kiel und einem betrunkenen Autofahrer, welcher den

Ostring auf der Gegenfahrbahn befuhr. Verletzte gab es nach

derzeitigem Erkenntnisstand nicht.



Der 33-jährige Beamte der Kieler Feuerwehr befuhr Freitagabend mit

einem Rettungswagen den 4-spurigen Ostring in Höhe Wellingdorf, als

ihm ein schwarzer Mitsubishi auf der eigenen Fahrbahn begegnete. Mit

Blaulicht versuchte der aufmerksame Beamte der Feuerwehr, den

entgegenkommenden Pkw zu warnen. Dieser touchierte jedoch das

Feuerwehrfahrzeug. Es kam zum Blechschaden und zum Stillstand der

Geisterfahrt. Beamte des 4. Polizeireiver Kiel wurden hinzugerufen.

Der 81-jährige Fahrer gab an, den auf dem Beifahrersitz schlafenden

und alkoholisierten Bekannten nach Hause bringen zu wollen.



Der Fahrer hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,38 Promille

und muss sich zunächst augrund der Gefährdung des Straßenverkehrs und

einer Ordnungswidrigkeit verantworten. Eine Blutprobe des Fahrers

wurde umgehend angeordnet. Des Weiteren besteht der Verdacht einer

bislang "unbekannten" Verkehrsunfallflucht.



Am schwarzen Mitsubishi stellten die Polizeibeamten Unfallschäden

fest, die nicht dem Zusammenstoß mit der Feuerwehr zuzuordnen sind.

Potenzielle Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei Kiel unter

der Telefonnummer 0431 160 1503 in Verbindung zu setzen.



