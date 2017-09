Kiel: Raubüberfall in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots) - Am Freitag, den 15. September, überfiel gegen 21:45

Uhr ein unbekannter Mann eine Tankstelle in der Adelheidstraße. Er

bedrohte einen Angestellten und erbeutete einen dreistelligen Betrag.

Die Fluchtrichtung ist nicht bekannt, eine sofort eingeleitete

Fahndung blieb leider erfolglos.



Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Ca. 30-40 Jahre alt,

ca. 175 cm groß, schlank, vermutlich Schnauzbart, schwarze

Lederjacke, heller Kapuzenpullover, blaue Jeans, Sonnenbrille. Er

ging "unkontrolliert" - vermutlich etwas humpelnd. Außerdem führte er

ein Klappmesser mit sich.



Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen. Täterhinweise nimmt die Kripo jederzeit

unter 0431-160 3333 entgegen.



erstellt am 18.Sep.2017 | 12:03 Uhr