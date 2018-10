Kiel: Raubüberfall auf Tankstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

von shz.de

15. Oktober 2018, 10:23 Uhr

Kiel (ots) - Samstagmorgen, 13.10.2018, überfiel ein unbekannter

männlicher Täter einen Mitarbeiter der Tankstelle beim

Holsteinstadion in Kiel. Er erbeutete unter Vorhalt eines Messers

einen hohen dreistelligen Euro-Betrag.



Gegen 06.15 Uhr betrat der unbekannte Täter den Verkaufsraum der

Tankstelle am Westring. An dem Verkaufstresen forderte er unter

Vorhalt eines Messers von dem 36-jährigen Tankstellenmitarbeiter die

Herausgabe des Geldes. Der Täter flüchtete in Richtung der

Projensdorfer Straße.



Der ca. 1,65 m - 1,70 m große männliche Täter ist vermutlich nicht

älter als 35 Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt trug dieser eine dunkle

Jacke mit hochstehendem Kragen, eine blaue Jeans sowie schwarze

Sneaker mit weißen Schnürsenkeln und weißer Sohle. Der Täter war

maskiert und die Hände waren mit hellen Handschuhen bedeckt. Er führt

eine blau/weiße Plastiktüte bei sich.



Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die den Täter vor, während oder

nach der Tatausübung beobachtet haben. Hinweise werden unter der

Telefonnummer 0431 160 3333 engegengenommen.



Maike Saggau









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell