Kiel: Raub eines Fahrrades - die Polizei sucht Zeugen

27. Juli 2018, 14:13 Uhr

Kiel (ots) - Im Bereich Hummelwiese/ Ecke Sophienblatt kam es am

Donnerstagabend zu einem Raub. Während ein 31-Jähriger Fahrradfahrer

verkehrsbedingt an einer roten Ampel hielt, wurde ihm von einem

Unbekannten das Fahrrad entrissen. Die Polizei sucht Zeugen.



Gegen 18:30 Uhr überraschte der Täter den wartenden Fahrradfahrer

von hinten. Bei dem Angriff stürzte der Geschädigte zu Boden,

verletzte sich aber glücklicherweise nicht.



Der Tatverdächtige griff sich das Fahrrad und flüchtete in

Richtung Bahnhof.



Der männliche Täter sei ca. 40 Jahre alt und schlank gewesen. Nach

Angaben des Geschädigten soll er schwarze, kurze Haare und einen

schwarz/grauen Vollbart haben. Er sei mit einer langen Hose und einem

dunklen Langarmpullover bekleidet gewesen.



Entwendet wurde ein Damenfahrrad der Marke "KTM" in beige. Zum

Tatzeitpunkt befand sich ein schwarzer Kindersitz an dem Fahrrad.

Kollegen des 2. Polizeireviers fanden diesen wenig später in einem

angrenzenden Hinterhof. Der Fahrradsitz wird jetzt kriminaltechnisch

untersucht.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kiel unter der

Telefonnummer: 0431-1603333 zu melden.



Janina Ritter









