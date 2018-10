Kiel / Preetz: Feuer in der Zugtoilette

von shz.de

09. Oktober 2018, 11:23 Uhr

Kiel (ots) - Bundespolizei konnte den Beschuldigten schnell

ermitteln.



Dienstagmorgen, 09.10.2018, kurz vor 01.00 Uhr, meldete der

Triebfahrzeugführer eines Regionalexpress sich telefonisch bei der

Bundespolizei. Er teilte mit, dass ein junger Reisender nach Abfahrt

in Kiel auf der Zugtoilette an mehreren Stellen Papier

zusammengehäuft und in Brand gesteckt habe. In Preetz löschte der

Triebfahrzeugführer das brennende Papier und wollte den

vermeintlichen Verursacher auf seine Tat ansprechen. Dieser schnappte

sich einen Feuerlöscher und sprang aus dem Zug, rannte über die

Gleise und setzte anschließend seine Flucht vom Bahnhofsgebäude aus

mit einem Fahrrad in Richtung Preetzer Innenstadt fort. Nach

Eintreffen einer Streife der Bundespolizei nahmen die Beamten den

Sachverhalt auf. Zwei in dem Zug anwesende Reisende schilderten den

Beamten, dass sich ein junger Mann auf der Fahrt von Kiel nach Preetz

"sehr auffällig verhalten habe". Deshalb habe einer der beiden

Reisenden auch Bilder der Person mit seinem Handy gemacht. Die

Bundespolizisten sichteten die Bilder und sicherten den Ereignisort,

anschließend fuhr der Zug weiter in Richtung Plön - die betroffene

Zugtoilette wurde gesperrt. Die Beamten suchten im Nahbereich nach

dem Beschuldigten und konnten ihn nach kurzer Suche tatsächlich

stellen. Der junge Mann, 16 Jahre alt, wurde von den Bundespolizisten

mit dem Ereignis im Zug konfrontiert, stritt die Tat jedoch ab. Er

wurde belehrt und anschließend durchsucht, dabei fanden die Beamten

ein Feuerzeug und einen Nothilfehammer aus einem Zugabteil - wie sich

herausstellte aus dem betroffenen Regionalexpress. Den Feuerlöscher

hatte der 16-jährige nicht mehr bei sich. Da der Regionalexpress

mittlerweile wieder aus Plön nach Preetz zurückgekommen war, konnte

der Triebfahrzeugführer den jungen Mann bei einer Gegenüberstellung

eindeutig identifizieren. Der 16-jährige hatte keinerlei

Identitätspapiere bei sich und wurde deshalb mit zur Dienststelle der

Bundespolizei in Kiel genommen. Ein dort auf freiwilliger Basis

durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Mann einen Wert

von 0,56 Promille. Nach Aufnahme des Sachverhaltes und Tatvorwurf

wurde telefonisch eine Angehörige des 16-jährigen verständigt, die

ihn einige Zeit später aus den Diensträumen der Bundespolizei im

Kieler Hauptbahnhof abholte.









