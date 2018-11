Kiel: Polizistin unterstützt bei Reanimation

von shz.de

22. November 2018, 11:33 Uhr

Kiel (ots) - Mittwochabend war eine Streifenwagenbesatzung des 1.

Reviers im Knooper Weg eingesetzt, nachdem eine PKW-Fahrerin offenbar

einen Herzinfarkt während der Fahrt erlitt. Eine Polizei-Anwärterin,

zugleich ehemalige Krankenschwester, unterstützte die

Rettungsmaßnahmen.



Gegen 20:30 Uhr meldete sich die Tochter der 50-Jährigen und

teilte mit, dass ihre Mutter während der Fahrt zusammengesackt sei.

Bei Eintreffen der Beamten wurde die bewusstlose Frau bereits von

Rettungskräften behandelt. Die 37 Jahre alte Polizistin, die vor

Beginn ihrer Polizeilaufbahn als ausgebildete Krankenschwester

gearbeitet hatte, unterstützte bei der Reanimation tatkräftig, so

dass sich der Zustand der Frau stabilisierte. Eine Passantin,

zufällig Ärztin, unterstützte ebenfalls bis zum Eintreffen des

Notarztes. Die Frau kam anschließend mit Verdacht auf einen

Herzinfarkt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.



Matthias Arends









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell