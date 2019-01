Kiel: Polizisten helfen bei misslicher Lage

von shz.de

09. Januar 2019, 12:33 Uhr

Kiel (ots) - Offenbar in Eile hat eine Frau Dienstagmittag einen

Brief in einen Briefkasten am Dreiecksplatz werfen wollen.

Stattdessen hielt sie danach den Brief noch in der Hand. Im

Briefkasten befand sich nun ihr Autoschlüssel. Noch dazu saßen in dem

zum Schlüssel passenden Wagen ihre zwei kleinen Kinder. Die Polizei

half in der misslichen Lage.



Nicht ganz alltäglich war demnach der Einsatz der Beamten des

Bezirksreviers. Nach anfänglichen erfolglosen (Angel-)Versuchen, den

Schlüssel mit einem Magneten aus dem Briefkasten zu holen, schafften

sie es letztlich mit handwerklichem Geschick, diesen aus dem Kasten

zu holen, so dass die 30-Jährige die Fahrt mit ihren beiden

Kleinkindern fortzusetzen konnte. Der Einsatzbericht der Beamten

endete mit den Worten "Alles wird gut!"



Matthias Arends









Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell