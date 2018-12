Kiel: Polizist vereitelt Macheten-Angriff

von shz.de

14. Dezember 2018, 11:33 Uhr

Kiel (ots) - Donnerstagvormittag hat ein Polizeibeamter des 4.

Reviers außerhalb seines Dienstes einen Angriff verhindert, bei dem

ein 30-Jähriger mit einer Machete auf einen 38-Jährigen losgegangen

war. Verletzt wurde niemand. Der Tatverdächtige kam anschließend in

eine Justizvollzugsanstalt.



Der 32-jährige Polizeibeamte befuhr gegen 08:35 Uhr mit seinem

Wagen die Straße Karlstal, als er bemerkte, dass eine Person mit

einer Machete in der Hand auf einen Mann zulief, in dessen Richtung

schlug, ihn letztlich aber verfehlte. Der Angegriffene hielt den

30-Jährigen auf Abstand, indem er sein Fahrrad in Richtung des

Angreifers schleuderte.



Der Polizist war zwischenzeitlich aus seinem Wagen gestiegen,

hatte sich als Polizeibeamter zu erkennen gegeben, den 30-Jährigen

überwältigt und seine Kollegen vom 4. Revier zur Unterstützung

angefordert. Diese brachten den Mann für die weiteren Maßnahmen zur

Dienststelle. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde er am

gleichen Tag einem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß

Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erließ.

Er kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.



Zu Hintergründen der Tat kann derzeit nichts gesagt werden. Sie

sind Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei.



