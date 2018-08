Kiel: Polizist stellt Handtaschenräuber auf frischer Tat

von shz.de

17. August 2018, 10:13 Uhr

Kiel (ots) - Am Mittwoch, den 15.08.2018 um 07:55 Uhr, hielt eine

16-jährige Radfahrerin in der Hamburger Chaussee in Höhe der

Hausnummer 348 an einer roten Ampel. Ein 43-jähriger Mann fuhr dabei

mit einem Fahrrad in hoher Geschwindigkeit an ihr vorbei und ergriff

ihre Handtasche. Die junge Frau versuchte noch, die Tasche

festzuhalten. Dem Täter gelang es jedoch, ihr die Tasche wieder zu

entreißen und zu flüchten.



Ein Polizeibeamter des 3. Polizeireviers, der gerade frei hatte

und privat mit seinem PKW am Tatort an der Ampel wartete, beobachtete

den Sachverhalt. Sofort nahm er die Verfolgung des Täters auf,

stellte ihn und nahm ihn vorläufig fest. Ein weiterer Zeuge eilte

ebenfalls zur Hilfe. Gemeinsam konnten sie den Täter einer

Streifenwagenbesatzung des 3. Polizeireviers übergeben. Die

Geschädigte erhielt ihre gestohlene Handtasche zurück. Bei weiteren

Überprüfungen stellte sich heraus, dass auch das vom Täter genutzte

Fahrrad gestohlen war. Nach Personalienfeststellung wurde die Person

vor Ort entlassen.



Björn Gustke









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell