Kiel: Polizist bei Widerstand leicht verletzt

22. Oktober 2019, 11:53 Uhr

22. Oktober 2019, 11:53 Uhr

Kiel (ots) - Ein Polizeibeamter erlitt Montagnachmittag leichte

Verletzungen bei einem Einsatz in Suchsdorf, bei dem ein 59-Jähriger

Widerstand leistete. Der 59-Jährige verletzte sich ebenfalls und kam

in ein Krankenhaus.



Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Amrumring informierten gegen

16:30 Uhr die Polizei, da der Mann im Treppenhaus randalieren solle

und auch eine Hausbewohnerin angegriffen habe. Die eingesetzten

Beamten des 1. Reviers konnten den 59-Jährigen in seiner Wohnung

zunächst beruhigen. Plötzlich sprang der Mann jedoch auf und ging mit

erhobenen Fäusten auf einen der Polizisten zu. Er konnte überwältigt

werden, leistete dabei jedoch erheblichen Widerstand. Hierbei zog

sich einer der Polizisten Schürfwunden zu. Er blieb jedoch

dienstfähig. Der polizeilich bislang unbekannte Angreifer verletzte

sich an den Knien, so dass er in einem Krankenhaus ärztlich behandelt

werden musste.



Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines

tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Da sie in der

Wohnung Marihuana und ein gesetzlich verbotenes Butterflymesser

auffanden, kommen weitere Verfahren wegen der Verstöße gegen das

Betäubungsmittel- und Waffengesetz auf den Mann zu.



Matthias Arends









