Kiel: Polizeistation Kronsburg telefonisch nicht erreichbar

von shz.de

22. Mai 2019, 10:03 Uhr

Kiel (ots) - Die Polizeistation Kronsburg ist aufgrund eines

technischen Problems derzeit weder telefonisch, noch per Fax

erreichbar. Bürger werden gebeten, sich bei Anliegen direkt über 110

an die Polizei zu wenden oder alternativ 0431 / 160 1410 zu wählen,

um das 4. Polizeirevier zu kontaktieren.



Matthias Arends









