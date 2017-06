Kiel: Polizeibeamtin wird durch Schlag an den Kopf verletzt

Kiel (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag erhielt eine

Polizeibeamtin in Höhe der Holstenbrücke einen Schlag gegen den Kopf.

Sie versah ihren Dienst zu diesem Zeitpunkt mit zwei weiteren

Kollegen an einem Sperrposten im Rahmen der Kieler Woche. Der

tatverdächtige Jugendliche hatte zuvor mit seiner Freundin eine

körperliche Auseinandersetzung, die die Beamtin und ihre Kollegen zum

Einschreiten zwang. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte

Beamtin in ein Krankenhaus.



Gegen 22:45 Uhr hatten die 23-jährige Polizeibeamtin und ihre

beiden Kollegen bereits den ersten Kontakt zu dem Paar. Beide waren

in einen Streit geraten. Der jugendliche Tatverdächtige erhielt in

diesem Zusammenhang von den Beamten einen Platzverweis für das

Veranstaltungsgelände der Kieler Woche.



Ca. 15 Minuten später fiel ihnen das Paar erneut in Höhe der

Holstenbrücke auf. Der Streit war wieder entfacht. Der Jugendliche

drückte den Kopf seiner Freundin auf einen Tisch. Um das zu

unterbinden, schob die Beamtin ihn zur Seite und stellte sich

zwischen die beiden Streitenden. Der Tatverdächtige schlug ihr

daraufhin unvermittelt gegen die Schläfe, was dazu führte, dass die

Beamtin benommen zurücktaumelte. Ihre beiden Kollegen brachten den

Tatverdächtigen sofort zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Dabei

wehrte er sich vehement, versuchte die Beamten zu bespucken und

beleidigte sie aufs Übelste.



Bei der anschließenden Durchsuchung des Jugendlichen fanden die

Beamten einen Schlagring in seiner Hosentasche. Ob er den Ring bei

dem Schlag am Finger trug, müssen die Ermittlungen ergeben.



Die verletzte Beamtin brachte ein Rettungswagen in ein

Krankenhaus. Dieses konnte sie nach der Behandlung und einer

gründlichen Untersuchung wieder verlassen.



Dem Jugendlichen, der im Verdacht steht, vor der Tat Alkohol und

Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben, entnahm ein Arzt eine

Blutprobe. Im Anschluss verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam.



Die Beamten fertigten unter anderem eine Anzeige wegen des

tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte nach § 114 StGB. Dieser

Paragraph ist erst am 30.05.2017 in Kraft getreten und hat zum Ziel,

dass der Schutz von Vollstreckungsbeamten gestärkt wird und dass

tätliche Angriffe höher sanktioniert werden.









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 21.Jun.2017 | 14:23 Uhr