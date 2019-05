Kiel: Polizeibeamter bei Widerstand verletzt

von shz.de

08. Mai 2019, 10:43 Uhr

Kiel (ots) - Bei einem Widerstand hat sich ein Polizeibeamter des

1. Reviers verletzt und ist vorerst nicht mehr dienstfähig.

Vorausgegangen war die Festnahme eines aggressiven, stark

alkoholisierten Mannes in der Holtenauer Straße.



Zeugen meldeten vergangene Nacht gegen 03 Uhr einen aggressiven

Mann, der im Bereich der Arkaden in der Holtenauer Straße Passanten

angerempelt hätte. Bei Eintreffen der Polizisten torkelte dieser

mitten auf der Straße und verteilte Gegenstände auf geparkten Autos.



Da keine Angehörigen erreicht werden konnten, sollte der mit knapp

2,4 Promille Atemalkohol deutlich alkoholisierte 31-Jährige ins

Polizeigewahrsam gebracht werden. Während der Fahrt versuchte er die

Scheiben des Streifenwagens einzuschlagen und leistete erheblichen

Widerstand gegen die Beamten. Diese konnten ihn letztlich

überwältigen. Einer der eingesetzten Polizisten erlitt hierbei

allerdings einen Handbruch, so dass er wahrscheinlich mehrere Wochen

nicht mehr dienstfähig ist.



