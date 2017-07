Kiel: Polizeibeamter bei Auflösung einer Party verletzt

Kiel (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag leistet im

Bergenring der Gast einer kleineren Privatparty bei deren Auflösung

erheblichen Widerstand. Er verletzte dabei einen Polizeibeamten

leicht. Dem Täter wurde eine Blutprobe entnommen. Den Rest der Nacht

musste er im Polizeigewahrsam verbringen.



Gegen 22:15 Uhr sprachen die Beamten des 3. Polizeireviers zum

ersten Mal in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bergenring vor

und ermahnten die vier Feiernden zur Ruhe. Nachbarn hatten sich zuvor

darüber beschwert, dass ihre Vitrine wackeln würde und die Kinder

nicht schlafen könnten.



Gegen 01:00 Uhr ging eine weitere Beschwerde auf der

Einsatzleitstelle der Polizei ein.



Erneut rückten die Beamten aus, um für Ruhe zu sorgen. Da ihre

Worte bei einem der beiden Gäste auf wenig Verständnis trafen,

forderten sie die Gäste zum Verlassen der Wohnung auf.



Der merklich alkoholisierte 33-Jährige war mit der Auflösung der

Party nicht einverstanden und weigerte sich, die Wohnung zu

verlassen. Da der Mann äußerst aggressiv auftrat, mussten ihn mehrere

Polizeibeamte zu Boden bringen und Handfesseln anlegen. Dabei trat

der Mann mehrfach aus und traf einen Beamten am Kopf.



Der 33-jährige Täter verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.

Zuvor entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.



Der 29-jährige Polizeibeamte, der am Kopf getroffen wurde, suchte

im Anschluss ein Krankenhaus auf. Nach eingehender Untersuchung wurde

er mit leichten Verletzungen wieder entlassen.



