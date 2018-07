Kiel: Polizeibeamte nehmen zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in eine Tankstelle fest

von shz.de

27. Juli 2018, 13:13 Uhr

Kiel (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nahmen

Polizeibeamte zwei Männer fest, die im Verdacht stehen, in eine

Tankstelle in der Stockholmstraße eingebrochen zu sein. Eine

aufmerksame Anwohnerin hatte die Tat beobachtet und entscheidende

Hinweise an die Einsatzleitstelle der Polizei weitergegeben. Während

einer der Tatverdächtigen wegen fehlender Haftgründe wieder auf

freien Fuß gesetzt wurde, verblieb der zweite Tatverdächtige im

Polizeigewahrsam, da der Verdacht des illegalen Aufenthaltes bestand.

Ein Richter am Amtsgericht Kiel erließ am heutigen Vormittag einen

Abschiebehaftbefehl.



Gegen 03:30 Uhr teilte eine aufmerksame Anwohnerin der

Einsatzleitstelle mit, dass sie gerade beobachte, wie zwei männliche

Personen in den hinteren Teil eine Tankstelle in der Stockholmstraße

einbrechen würden.



Mehrere Streifenwagen begaben sich daraufhin umgehend zum Tatort

und konnten auf der Anfahrt zwei Personen beobachten, die sich von

dem Gelände der Tankstelle entfernten. Beim Anblick der Streifenwagen

setzten die Männer zu einer kurzen aber erfolglosen Flucht an. Die

Beamten nahmen sie noch in unmittelbarer Tatortnähe fest.



Bei der Durchsuchung der beiden 48-jährigen Tatverdächtigen fanden

die Beamten diverse Beweismittel, unter anderem Bargeld in einem

hohen dreistelligen Bereich. Das Geld hatten die Männer vermutlich

aus den Räumlichkeiten der Tankstelle entwendet.



Die beiden Festgenommenen mussten die Nacht im Polizeigewahrsam

verbringen. Einer der beiden wurde im Laufe des gestrigen Vormittags

wegen fehlender Haftgründe aus dem Gewahrsam entlassen. Der zweite

Tatverdächtige wurde am heutigen Vormittag auf Antrag des

Ausländeramtes einem Richter am Amtsgericht Kiel vorgeführt. Dieser

erließ antragsgemäß einen Abschiebehaftbefehl. Eine

Streifenwagenbesatzung bracht den Mann im Anschluss in eine

Abschiebehaftanstalt.



Der 29-jährige Tankstellenmitarbeiter, der sich zur Tatzeit im

Verkaufsraum aufhielt, hatte nach eigenen Angaben von dem Einbruch in

die hinteren Räumlichkeiten nichts mitbekommen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Matthias Felsch









Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell