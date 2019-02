Kiel: Polizei sucht Zeugen nach Wurf eines Gegenstands auf Fahrzeug

von shz.de

14. Februar 2019, 10:53 Uhr

Kiel (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es zu

einem Wurf eines Gegenstands auf ein Fahrzeug in Höhe der Brücke

Klausdorfer Weg gekommen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei

sucht nach Zeugen und wird heute in dem Bereich nach Spuren suchen.



Nach jetzigem Erkenntnisstand befuhr der 38-Jährige gegen 00:50

Uhr den Ostring / Bundesstraße 502, als in Höhe der Brücke

Klausdorfer Weg ein Gegenstand auf seinen Toyota geworfen wurde.

Dabei wurde die Windschutzscheibe des Wagens erheblich beschädigt.

Der Fahrer selbst blieb körperlich unverletzt. Seitens der Kieler

Staatsanwaltschaft wird die Tat als versuchter Mord bewertet.



Heute Vormittag werden Beamte der Kriminalpolizei mit

Unterstützung von Polizisten des 4. Reviers und des Bezirksreviers

die Bundesstraße in dem Bereich nach Beweismitteln absuchen. Dazu

muss der Abschnitt zwischen Franziusallee und Wischhofstraße in

beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Wie lange die Absuche

andauern wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.



Die Beamten des Kommissariats 11 der Kriminalpolizei haben

inzwischen einen Zeugen vernommen, der zum Tatzeitpunkt eine

Personengruppe auf der Brücke gesehen haben will, die anschließend in

den Klausdorfer Weg in Richtung Ellerbek geflüchtet sein soll.



Personen, die Angaben zur Tat oder der Gruppe machen können,

werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in

Verbindung zu setzen.



