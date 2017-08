Kiel: Polizei sucht Zeugen nach Raub in der Jungmannstraße

Kiel (ots) - Am Sonntagmorgen, 20. August 2017, wurde ein junger

Mann in der Jungmannstraße von einem unbekannten Täter unter Vorhalt

eines Messers zur Herausgabe seines Handys und seiner Geldbörse

gezwungen. Die Polizei sucht Zeugen.



Gegen 06:30 Uhr befand sich der 24-jährige Geschädigte in der

Jungmannstraße 38, Ecke Holtenauer Straße, als ein unbekannter Mann

von hinten an ihn herantrat. Unter Vorhalt eines Messers forderte der

Unbekannte den Geschädigten auf, sein Handy und seine Geldbörse

herauszugeben.



Nachdem der Täter sich die geforderten Gegenstände selbst aus der

Jacke des Geschädigten genommen hatte, flüchtete er in Richtung

Gerhardstraße/Koldingstraße.



Neben einem iPhone 7 in Schwarz erbeutete der Mann auch eine

braune Geldbörse mit einem mittleren zweistelligen Geldbetrag.



Der Täter soll ca. 180 cm groß und ca. 20 bis 25 Jahre alt gewesen

sein. Er soll einen braunen Teint gehabt und gebrochen deutsch

gesprochen haben. Näheres zur Beschreibung ist nicht bekannt.



Die Polizei sucht Zeugen, die den Täter am Tatort gesehen oder bei

der Flucht beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter

der Telefonnummer 0431/160 3333 entgegen.



Matthias Felsch









