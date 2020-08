Kiel: Polizei sucht Zeugen nach möglicher Auseinandersetzung

Avatar_shz von shz.de

03. August 2020

Kiel (ots) - Freitagabend meldete sich ein 34-Jähriger bei der Polizei und gab an, am frühen Morgen beobachtet zu haben, wie eine Frau in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sei. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach weiteren Zeugen.



Nach Angaben des Mannes habe er gegen 07:30 Uhr an der Kreuzung Schützenwall / Ringstraße beobachtet, wie eine Frau um Hilfe schrie und offenbar in eine körperliche Auseinandersetzung mit zwei Männern verwickelt gewesen sei.



Die Frau soll etwa 20 Jahre alt, etwa 160 cm groß sein und blonde Haare haben. Sie soll mit einem hellblauen T-Shirt und einer weißen Hose bekleidet gewesen sein und eine helle Handtasche bei sich getragen haben. Zu den Männern konnte er keine Angaben machen.



In unmittelbarer Nähe soll sich eine Passantin mit einem Kleinkind befunden haben, die den Vorfall seinen Angaben zufolge ebenfalls mitbekommen haben soll.



Der Polizei liegt diesbezüglich keine Anzeige vor. Außer der Aussage des Mannes sind keine weiteren Notrufe eingegangen. Die betroffene Frau und mögliche Zeugen, insbesondere die beschriebene Passantin mit Kleinkind, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



