Kiel: Polizei sucht nach Zeugin eines Verkehrsunfalls am Exerzierplatz

13. April 2022, 08:00 Uhr

Kiel (ots) -

Bereits am Montag, den 04.04.2022, stießen zwei PKW im Kreuzungsbereich Exerzierplatz/Möllingstraße zusammen. Eines der Fahrzeuge überfuhr in der Folge einen Ampelmast und kollidierte mit einer Hauswand. Ein Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei Kiel sucht nun nach einer Zeugin, die zum Zeitpunkt des Unfalls mit dem Fahrrad am Unfallort gefahren sein soll.

Am 04.04.2022, gegen 07:50 Uhr, befuhr ein 28 Jahre alter Fahrer eines VW den Exerzierplatz aus Richtung Schützenwall kommend und wollte nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen nach links in die Möllingstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem entgegenkommenden Mercedes-Benz eines ebenfalls 28-jährigen Fahrers zusammen.

Der Mercedes-Benz überfuhr in der Folge einen Ampelmast an der Kreuzung und kollidierte mit einer Hauswand. Der Rettungsdienst brachte den VW-Fahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch an dem Gebäude, mit dem der Mercedes-Benz kollidierte, entstand Sachschaden.

Polizisten des 1. und 2. Polizeireviers Kiel mussten den Verkehr im Kreuzungsbereich aufgrund der durch den Unfall beschädigten Ampelanlage für mehrere Stunden regeln.

Beamte des Verkehrsunfalldienstes des Polizeibezirksreviers Kiel haben die Ermittlungen übernommen und suchen nun nach Zeuginnen und Zeugen des Unfalls. Die Ermittler bitten in diesem Zusammenhang eine jungen Radfahrerin, die zwischen 17 und 20 Jahre alt gewesen sein soll, sich bei ihnen zu melden. Sie sei zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg aus der Möllingstraße gekommen und hätte die Kreuzung in Richtung Rathausstraße queren wollen.

Wer Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen kann, wird gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst des Polizeibezirksreviers Kiel unter 0431 / 160 1503 in Verbindung zu setzen.

