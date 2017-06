Kiel: Polizei stellt rotes Schaf sicher - Eigentümer gesucht

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Am Sonnabend, den 27. Mai, wurden gegen 02:45 Uhr insgesamt fünf

Streifenwagen in die Bergstraße in Heikendorf geschickt. Der Polizei

wurde mitgeteilt, dass dort mehrere Jugendliche randalieren würden.

Als die Beamten eintrafen, konnten sie diese Personen leider nicht

mehr feststellen.



Im Nahbereich hatten sie allerdings junge Leute angetroffen, die

sich zu dieser Tat äußerten. Sie richteten umgestürzte Mülltonnen

wieder auf. Gegen einen 15-Jährigen wurde eine Anzeige wegen des

Verdachtes der Sachbeschädigung und des Diebstahls gefertigt. Der

Grund: im Zusammenhang mit dieser Tat tauchte ein rotes Dekoschaf

auf.



Die Kollegen der Polizeistation Heikendorf suchen nun den Stall,

aus dem dieses Schaf entführt wurde. Hinweise zur Schäferin oder zum

Schäfer nimmt die Polizei unter 0431-5601320 entgegen.



Oliver Pohl









erstellt am 30.Jun.2017 | 12:03 Uhr