Kiel: Polizei nimmt zwei Männer vorläufig fest

von shz.de

13. September 2018, 08:13 Uhr

Kiel (ots) - Beamte des 4. Polizeireviers nahmen heute in den

frühen Morgenstunden gegen 03:45 Uhr in der Augustenstraße zwei 19

und 37 Jahre alte polizeibekannte Männer vorläufig fest. Die

Tatverdächtigen wurden in einem Lebensmittelmarkt beziehungsweise

einem angrenzenden Keller angetroffen. Anwohner hatten zuvor die

Polizei darüber informiert, verdächtige Geräusche zu hören. Die

Tatverdächtigen sollen im rückwärtigen Bereich des Gebäudes ein

Fenster aufgehebelt haben und gaben an, Lebensmittel entwenden zu

wollen. Nach Fertigen der Anzeigen wurden die Männer wieder

entlassen.



