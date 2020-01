Kiel: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Einbruch in eine Doppelhaushälfte vorläufig fest

Avatar_shz von shz.de

23. Januar 2020, 15:13 Uhr

Heute Nacht nahmen Beamte des 4. Polizeireviers einen 47-jährigen

Tatverdächtigen vorläufig fest, der im Verdacht steht, kurz zuvor in eine

Doppelhaushälfte in der Kleinen Ziegelstraße eingebrochen zu sein. Die Bewohner,

die sich zum Zeitpunkt des Einbruchs im Haus befanden, hatten den Einbrecher

gehört und die Polizei alarmiert. Der Mann wurde auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Kiel am Nachmittag einem Richter am Amtsgericht Kiel

vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl.



Gegen 04:30 Uhr teilte die Bewohnerin einer Doppelhaushälfte in der Kleinen

Ziegelstraße Beamten der Einsatzleitstelle mit, dass sie Geräusche hören würde

und den Verdacht habe, dass ein Einbrecher im Haus sei. Der Lebensgefährte der

Anruferin befand sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im Haus.



Während sich ein Streifenwagen des 4. Polizeireviers zum Tatort begab, machte

sich ein zweiter Streifenwagen auf die Suche nach dem bereits geflüchteten

Täter.



Am Tatort stellte eine der beiden Streifenwagenbesatzungen ein Loch im Glas der

Terrassentür fest, durch das der Täter das Gebäude betreten und wieder verlassen

haben müsste. Die beiden Bewohner befanden sich bei der Tatausführung im Haus,

hatten den Täter gehört und sofort die Polizei informiert. Nach einer ersten

Inaugenscheinnahme hatte der Täter lediglich ein Lederetui mit persönlichen

Papieren und ein Sonnenbrillenetui entwendet.



Die zweite Streifenwagenbesatzung des 4. Polizeireviers begab sich sofort in die

Fahndung und traf ca. 10 Minuten nach der Alarmierung im Werftpark auf einen

Mann, der auf einer Parkbank saß. Die Beamten entschlossen sich zu einer

Kontrolle. Schon beim Herantreten an die Parkbank sahen die Beamten hinter der

Bank auf dem Boden ein Brillenetui, welches dem entsprach, was aus der

Doppelhaushälfte entwendet worden war. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen

fanden die Beamten in dessen Jacke auch das entwendete Lederetui mit den

Papieren.



Der 47-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

Er schwieg zu den Vorwürfen.



Am Nachmittag wurde der 47-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem

Haftrichter am Amtsgericht Kiel vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß

Haftbefehl. Im Anschluss wurde der 47-Jähirge in eine Justizvollzugsanstalt

gebracht.



