Kiel: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Einbruch in Discounter fest

Kiel (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag nahm die Polizei

einen Tatverdächtigen nach einem Einbruch in einen Discounter fest.

Ein zweiter Täter konnte unerkannt flüchten.



Gegen 23:15 Uhr nahmen zwei aufmerksame Bürger den optischen Alarm

an einem Discounter in der Schönkirchener Straße wahr. Zeitgleich

konnten sie zwei Personen sehen, die sich im Markt aufhielten.

Nachdem die Täter die beiden Zeugen bemerkten, flüchteten sie über

den Parkplatz in ein nahegelegenes Waldstück.



Eine Streifenwagenbesatzung nahm eine männliche Person, auf die

die Beschreibung der Zeugen zutraf, in Tatortnähe vorläufig fest. Der

29-Jährige war den Beamten hinlänglich bekannt. Ein zweiter Täter

entkam trotz intensiver Fahndung unerkannt.



Nach ersten Ermittlungen waren die Täter über den Haupteingang in

das Geschäft eingedrungen. Sie hatten dazu die Schiebetür gewaltsam

geöffnet.



Das Stehlgut - diverse Zigarettenschachteln - hatten die Täter auf

der Flucht verloren. Sie wurden in der Nähe des Discounters

aufgefunden.



Der Tatverdächtige wurde am heutigen Vormittag auf Weisung der

Staatsanwaltschaft Kiel entlassen, da sich der dringende Tatverdacht

aktuell nicht begründen ließ.



Matthias Felsch









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

