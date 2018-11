Kiel: Polizei nimmt PKW-Aufbrecher vorläufig fest

von shz.de

19. November 2018, 14:33 Uhr

Kiel (ots) - Beamte des 3. Polizeireviers nahmen am Samstag, den

17. November, um 06:45 Uhr in der Harmsstraße einen 35-jährigen Mann

vorläufig fest. Er wird beschuldigt, die Seitenscheibe eines Citroen

Berlingo eingeschlagen und ein CD-Cover sowie den Fahrzeugschein

entwendet zu haben. Dabei wurde er vermutlich durch Anwohner gestört

und floh. Die Beamten nahmen ihn im Nahbereich des Tatortes dann

fest. Nach der Fertigung der Anzeige wurde der Mann wieder entlassen.



