Kiel: Pkw war wegen Unterschlagung ausgeschrieben, Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis

06. August 2019, 10:23 Uhr

Kiel (ots) - Pkw war ausgeschrieben, Kennzeichen gestohlen,

29-jähriger Fahrer ohne Fahrerlaubnis.



Montagabend, 05.08.2019, kurz vor Mitternacht, kontrollierte eine

Streife der Bundespolizei im Kieler Hauptbahnhof einen 29 Jahre alten

Mann. Die Bundespolizisten hatten einen anonymen Hinweis erhalten,

dass der 29-jährige etwas mit gestohlenen Kennzeichen an einem dafür

nicht zugelassenen Pkw zu tun habe. Bei der Überprüfung des

Sachverhaltes stellte sich heraus, dass im direkt an den Kieler

Hauptbahnhof angrenzenden Parkhaus im CAP ein Pkw abgestellt war, an

dem sich Kennzeichen befanden, die seit 2 Tagen als gestohlen

gemeldet und nicht für das Fahrzeug gemeldet waren. Die weitere

Überprüfung ergab ebenfalls, dass der Pkw seit Ende Juli zur

Sicherstellung wegen Unterschlagung ausgeschrieben war. Der

29-jährige gab zu, den Pkw zum Parkhaus gefahren zu haben. Als die

Beamten seine Fahrerlaubnis kontrollieren wollten, musste er

allerdings passen, er hatte keine. Was er allerdings bei sich hatte,

war ein Springmesser, das die kontrollierenden Bundespolizisten ihm

erst einmal abnahmen. In den Diensträumen der Bundespolizei im Kieler

Hauptbahnhof wurde der Sachverhalt zu Papier gebracht, anschließend

wurden der Mann, das Fahrzeug, die Kennzeichen zur weiteren

Bearbeitung der strafbaren Handlungen an die zuständige Landespolizei

übergeben.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell