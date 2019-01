Kiel: Pkw Fahrer nach kurzer Flucht vor der Polizei vorläufig festgenommen

von shz.de

31. Januar 2019, 13:23 Uhr

Kiel (ots) - Mittwochabend versuchte sich ein Pkw-Fahrer in

Gaarden der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Nach einer

kurzen Verfolgung konnte er vorläufig festgenommen werden. Der

23-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war

nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auf der Flucht vor den Beamten

hatte er eine Tüte mit Marihuana weggeworfen. Nach der Entnahme einer

Blutprobe und der Durchsuchung seiner Wohnung wurde der Mann wegen

fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt.



Gegen 20:30 Uhr stand eine Streifenwagenbesatzung des 4.

Polizeireviers an der Kreuzung Schulstraße/Karlstal. Dort sahen die

Beamten einen Pkw-Smart, der von einer männlichen Person gelenkt

wurde. Die Person war ihnen bereits aus anderen Einsätzen bekannt.

Unter anderem war der Mann in der Vergangenheit wegen des Konsums von

Betäubungsmitteln aufgefallen.



Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und folgten dem

Pkw, der kurzerhand auf einem nahegelegenen Parkplatz in der

Kaiserstraße abgestellt wurde. Der Fahrer verließ sein Fahrzeug und

rannte an dem Streifenwagen vorbei. Trotz mehrfacher Aufforderung

blieb er nicht stehen und setzte seine Flucht über den Kirchenweg in

die Elisabethstraße fort. Im Kirchenweg konnten die Beamten

beobachten, wie der Mann einen kleinen Beutel zwischen zwei parkende

Pkw warf.



Die Verfolgung endete in einer Kneipe in der Elisabethstraße, in

die sich der Fahrer geflüchtet hatte. Nachdem er auch dort einen

Fluchtversuch startete, brachten die Beamten ihn zu Boden und legten

ihm Handschellen an.



Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung brachte den 23-Jährigen

zum 4. Polizeirevier, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.



Bei der Absuche im Kirchenweg entdeckten die Beamten einen

kleineren Beutel mit mehreren Konsumeinheiten Marihuana. Es besteht

der Verdacht, dass der Fahrer diesen Beutel auf seiner Flucht vor den

Einsatzkräften zwischen die abgestellten Pkw geworfen hatte. Nach der

Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel durchsuchten

Polizeibeamte die Wohnung des 23-Jährigen unter Zuhilfenahme eines

Drogensuchhundes. Die Durchsuchung verlief ohne Erfolg.



Den Fahrzeugführer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war,

erwartet jetzt eine Anzeige wegen Führens eines Kraftfahrzeugs unter

dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wegen Besitzes von

Betäubungsmitteln und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.



Aufgrund fehlender Haftgründe durfte er die Wache des 4. Reviers

zu Fuß wieder verlassen.



Matthias Felsch









Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell