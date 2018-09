Kiel: Pkw-Fahrer entfernt sich von Unfallort. Polizei sucht Zeugen.

von shz.de

17. September 2018, 10:13 Uhr

Kiel (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam ein Pkw auf

der Gemeindestraße zwischen Schönhorst und Flüggendorf von der

Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer entfernte sich

und den Pkw von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu informieren.

Die Polizei sucht Zeugen.



Zwischen 00:30 Uhr und 06:30 Uhr befuhr ein Audi in grau die

Straße Hof Schönhorst von der K 21 kommend in Richtung Flüggendorf.

In einer Rechtskurve kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und

prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer entfernte sich

anschließen von der Unfallstelle, ohne die Polizei in Kenntnis zu

setzen. Auch der Audi wurde abtransportiert.



Sowohl der vermeintliche Fahrer als auch das Fahrzeug konnten von

den eingesetzten Polizeibeamten ermittelt werden. Der 26-Jährige war

beim Antreffen alkoholisiert. Nach Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft Kiel wurden sein Führerschein und der Pkw

beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen.



Der junge Mann verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er musste in

einem Krankenhaus versorgt werden. An dem Fahrzeug entstand

Totalschaden.



Die Beamten der Polizeistation Schönkirchen suchen Zeugen, die

Angaben zum Unfallgeschehen oder zum Abtransport machen können.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 04348 310 entgegengenommen.



Matthias Felsch









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell