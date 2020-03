Kiel: PKW-Aufbrecher vorläufig festgenommen

Avatar_shz von shz.de

12. März 2020, 15:03 Uhr

Kiel (ots) - Am 11. März meldete gegen 23:20 Uhr ein Zeuge einen Mann, der einen

PKW aufgebrochen hatte. Der Täter sei anschließend von dem Tatort in der

Blitzstraße weggelaufen.



Beamte des 4. Polizeireviers konnten den 22-jährigen Tatverdächtigen in der

Iltisstraße antreffen und dort auch vorläufig festnehmen. Er führte zahlreiche

Gegenstände bei sich, die ihm vermutlich nicht gehören.



Den polizeibekannten Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls. Das Kommissariats 13 der

Bezirkskriminalinspektion hat die Ermittlungen übernommen.



