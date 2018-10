Kiel: Pkw-Aufbrecher mit Pistole überspannt den Bogen

von shz.de

09. Oktober 2018, 11:23 Uhr

Kiel (ots) - Freitagabend, den 05.10.2018, führte ein Täter in den

Nachtstunden zwischen 22 Uhr und 1 Uhr drei Diebstähle aus

verschiedenen Pkw durch. Nach jeder Einzeltat nahm die Polizei den

polizeibekannten Kieler vorläufig fest. Zwei Mal durfte der

43-Jährige gehen. Nach der dritten Tat und vorläufigen Festnahme

verbrachte der Täter die Nacht im Gewahrsam und bekam Zeit über das

Erlebte nachzudenken.



Der polizeibekannte Täter schlenderte Freitag in den späten

Abendstunden augenscheinlich ziellos durch Kiel und fiel damit

Zivilbeamten des 3. Polizeireiver Kiel ins Auge. Er "prüfte" auf

seinem Spaziergang den Verschlusszustand vieler geparkter Pkw. Die

Zivilkräfte nahmen den Aufbrecher gegen 22 Uhr das erste Mal am

Schrevenpark vorläufig fest. Kurz zuvor habe er eine Heckscheibe

eines geparkten Volvo mit einer Gasdruckpistole eingeschossen.



Nach Beendigung der Maßnahmen auf dem 3. Polizeirevier setzte man

den Täter gegen 23:30 Uhr ohne Pistole auf freien Fuß und entschloss

sich zu einer weiteren kurzfristigen Beobachtung, was dazu führte,

dass nur wenige Minuten später am Schützenpark eine erneute

vorläufige Festnahme durch die selben Beamten des selben Täters

erfolgte. In diesem Fall durchsuchte der Täter einen geparkten,

unverschlossenen Pkw.



Die Beamten entließen den bislang uneinsichtigen Täter und hofften

auf das Gute, vertrauten jedoch ihrem Bauchgefühl und beobachteten

die Person erneut. Das Bauchgefühl enttäuschte nicht. Die dritte und

damit letzte vorläufige Festnahme des Täters erfolgte gegen 1 Uhr

nachts im Bereich Geibelplatz. Auch hier war der scheinbar wahllose

Inhalt, wie Getränkedosen, Schlüssel, Zigaretten eines

unverschlossenen, geparkten Pkw nicht sicher. Der Bogen der

eingesetzten Beamten und auch der rechtlichen Möglichkeiten war damit

überspannt. Der Täter verbrachte die restlichen Nachtstunden im

Polizeigewahrsam und bekam Zeit, das eigene Handeln zu überdenken.



Neben Übernachtunskosten warten eingeleitete Strafverfahren wegen

Diebstahl, Diebstahl im besonders schweren Fall, Diebstahl mit Waffen

sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz auf den uneinsichtigen

Kieler.



Philip Hunecke









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell