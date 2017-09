Kiel / Neumünster: 42-Jähriger nach Tötungsdelikt in U-Haft

Kiel / Neumünster (ots) - Der 42 alte Jahre Mann, der in

dringendem Tatverdacht steht, Dienstagnachmittag einen 46-Jährigen in

Neumünster getötet zu haben, wurde Mittwochnachmittag auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ

antragsgemäß Untersuchungshaftbefehl, der sofort vollstreckt wurde.



