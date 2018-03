Kiel: Neuigkeiten zu Erreichbarkeiten zweier Polizeistationen in Kiel

von shz.de

16. März 2018, 14:23 Uhr

Kiel (ots) - In der Landeshauptstadt sind zwei Polizeistationen

von Veränderungen betroffen.



Bereits seit der Schließung der Polizeistation (PSt.) Schilksee am

1. Januar 2017 nehmen die Kollegen der PSt. Friedrichsort die

Bereuung des Kieler Stadtteils Schilksee wahr. Dazu fanden bislang

auch Sprechstunden in den Räumlichkeiten in der Straße Langenfelde 1

statt. Da das Mietverhältnis endet, können die Sprechstunden nicht

mehr fortgeführt werden. Die Kollegen der Polizeistation

Friedrichsort sind unter der Telefonnummer 0431-160 1172 telefonisch

erreichbar. Die Polizeistation ist grundsätzlich von Montag bis

Freitag zwischen 08:00 und 18:00 Uhr besetzt.



Veränderungen ergeben sich auch für die PSt. Suchsdorf. Diese wird

ab heute für den Zeitraum etwa eines halben Jahres nicht wie gewohnt

besetzt sein. Jeweils am Dienstag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr und

Donnerstag zwischen 16:00 und 18:00 Uhr werden feste Sprechzeiten

angeboten. Die Stadtteil- und Netzwerkarbeit wird unverändert von den

Kollegen der PSt. Suchsdorf wahrgenommen. Ihre telefonische

Erreichbarkeit unter der Telefonnummer 0431-313613 bleibt erhalten.

Die Anrufe werden jedoch zur PSt. Wik weiter geleitet.



