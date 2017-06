Kiel: Neues Kontroll- und Sperrkonzept der Kieler Polizei wirkte und kam gut an: Polizei zieht eine positive Bilanz zur Kieler Woche

Kiel (ots) - Auch auf der diesjährigen Kieler Woche hatte die

Polizei viel zu tun. Die Beamten rückten seit vergangenem Freitag

(16. Juni, 18:00 Uhr) insgesamt zu 2488 (2313 im Jahr 2016) Einsätzen

in Kiel aus, wovon 316 (414 im Jahr 2016) einen direkten Bezug zur

Kieler Woche hatten. Dabei nahmen die Einsatzkräfte aus Kiel und

Eutin nach bisherigem Stand 67 Anzeigen wegen Rohheitsdelikten auf,

im Jahr zuvor waren es noch 91. Diese Anzahl wird sich

erfahrungsgemäß noch leicht erhöhen. Insgesamt geht die Polizei nach

jetzigem Stand von einem sehr friedlichen Volksfest aus.



Thomas Bauchrowitz, Leiter der Polizeidirektion Kiel, zeigt sich

angetan von dieser Entwicklung. Seine Behörde hat auch in diesem

Jahr eine friedliche Kieler Woche gewährleisten können.



"Das neue Kieler Kontroll- und Sperrkonzept hat sich sehr bewährt.

Die Besucherinnen und Besucher der Kieler Woche haben es weit

überwiegend positiv aufgenommen. Wir möchten uns für die Geduld und

Akzeptanz gegenüber der Polizei bedanken. Die noch deutlichere

Präsenz der Beamten scheint auch auf andere Bereiche positiv gewirkt

zu haben, wie die zum Teil deutlichen Rückgänge auch in anderen

Deliktsfeldern zeigen."



Durch den Dienst auf den vier zusätzlich eingerichteten "Mobilen

Wachen", der Erhöhung der Anzahl der täglichen Streifenwagen und den

darüber hinaus zu bewältigenden Alltagseinsätzen sind die Kieler

Beamten gefordert gewesen.



Die Kieler Polizei wurde im Einsatz täglich von Beamten aus Eutin

und anderen Polizeidirektionen tatkräftig unterstützt. Auch ihnen

gilt unser ausdrücklicher Dank.



Herausragende Einsatzlagen gab es glücklicherweise nicht. Das

polizeiliche Mittel des Platzverweises bewährte sich auch in diesem

Jahr. Störenfriede wurden frühzeitig aus dem Veranstaltungsraum

entfernt, bevor es zu weiteren Straftaten kommen konnte.



Die Polizei sprach insgesamt 77 Platzverweise (Vorjahr: 105) gegen

aggressive Personen aus.



Die Einsatzschwerpunkte lagen wie auch schon im Jahr 2016 am

Bahnhof / Hörngelände und nach Veranstaltungsende an den Wochenenden

in der Bergstraße.



Aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums mussten die Beamten immer

wieder Hilfe leisten. Insgesamt half die Polizei 51 (Vorjahr: 66)

Betrunkenen wieder auf die Beine.



Die von Stadt und Polizei gemeinsam initiierten

Jugendschutzstreifen waren wieder in den frühen Abendstunden auf den

Veranstaltungsflächen unterwegs. Die Jugendschutzstreifen sprachen

insgesamt 84 (67 im Jahr 2016) alkoholisierte Jugendliche im Alter

zwischen 14 Jahren und 17 Jahren an. 6 Jugendliche (Vorjahr 2) waren

so stark alkoholisiert, dass sie ihren Eltern übergeben worden sind.

Bei den 14 und 15 Jährigen fielen sechs männliche und eine weibliche

Jugendliche alkoholisiert auf; bei den 16 und 17 Jährigen 48

männliche und 29 weibliche. Drei dieser zweiten Altersgruppe waren

sogar stark alkoholisiert.



Thomas Bauchrowitz möchte abschließend die insgesamt sehr gute

Zusammenarbeit aller Beteiligten wie der Stadt Kiel und der

Berufsfeuerwehr mit der Kieler Polizei herausstellen und bedankt sich

bei ihnen.



Wir weisen darauf hin, dass diese Zahlen vorläufig sind und sich

bei späterer Anzeige durch Geschädigte noch erhöhen können. Sie

beziehen sich auf den Zeitraum Freitag, den 16. Juni ab 18:00 Uhr bis

Sonntag, den 25. Juni bis 10:00 Uhr.



