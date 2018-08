Kiel: Nach Kellerbrand in Suchsdorf sucht die Kripo Zeugen

von shz.de

21. August 2018, 11:13 Uhr

Kiel (ots) - Am Montag, den 20. August, brannte gegen 23:10 Uhr in

Suchsdorf im Amrumring ein Keller. Menschen wurden glücklicherweise

nicht verletzt. Zur Schadenshöhe kann noch nichts gesagt werden. Die

Brandermittler des Kommissariats 11 der Kieler Kriminalpolizei führen

die Ermittlungen. Ob ein Zusammenhang mit vier weiteren Bränden seit

Anfang August besteht, wird intensiv untersucht. Seit dem ersten

August brannten in dem Bereich drei Keller, ein Müllcontainer und ein

Gartenzaun. Die Kripo sucht nun Zeugen, die gestern Abend in dem

Bereich Beobachtungen gemacht haben, die etwas mit der Tat zu tun

haben könnten. Diese können sich unter 04314-160 3333 direkt an die

Kripo wenden.



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell