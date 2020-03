Kiel: Nach Einbruch in Imbiss vorläufig festgenommen

Avatar_shz von shz.de

12. März 2020, 15:03 Uhr

Kiel (ots) - Beamte des 4. Polizeireviers nahmen heute früh gegen 2:10 Uhr einen

36 Jahre alten Mann vorläufig fest. Eine Zeugin hatte sich bei der Polizei

gemeldet, weil sie das Einschlagen einer Scheibe eines Imbisses in der

Kaiserstraße gehört hatte. Sie konnte den Tatverdächtigen gut beschreiben. Die

eingesetzten Beamten konnten diesen wenige Minuten später im Nahbereich

antreffen und trotz kurzer Flucht vorläufig festnehmen.



Die Staatsanwaltschaft ordnete die Ingewahrsamnahme zwecks Vorführung vor

Gericht an. Beamte des Kommissariats 12 der Bezirkskriminalinspektion haben die

Ermittlungen übernommen.



