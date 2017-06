Kiel: Mutmaßlicher Kokain-Dealer in Untersuchungshaft

Kiel (ots) - Beamte des 4. Reviers haben am Freitag einen

mutmaßlichen Kokain-Dealer festgenommen. Der Mann kam anschließend in

Untersuchungshaft.



Die Beamten kontrollierten den ihnen bekannten 28 Jahre alten Mann

albanischer Herkunft am Freitag gegen 10:45 Uhr vor dessen Wohnung in

der Schulstraße. Bei der Kontrolle stellten sie zunächst zwei

Konsumeinheiten Kokain sicher, woraufhin die Staatsanwaltschaft Kiel

zur Abstimmung weiterer Maßnahmen kontaktiert wurde. Anschließend

ordnete ein Staatsanwalt die Durchsuchung der Wohnung des

Tatverdächtigen an. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten rund

25 Gramm Kokain im Straßenverkaufswert von rund 2.000 Euro und

diverse Smartphones sicher.



Der 28-Jährige kam ins Polizeigewahrsam und wurde anschließend auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vorgeführt.

Dieser erließ antragsgemäß Untersuchungshaftbefehl, der sofort

vollstreckt wurde. Die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kieler

Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Matthias Arends









erstellt am 27.Jun.2017 | 14:23 Uhr