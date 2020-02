Kiel: Mülltonnen- und Containerbrände in Wellsee

Avatar_shz von shz.de

26. Februar 2020, 10:53 Uhr

Kiel (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen kurz vor 01 Uhr,

stecken bislang unbekannte Täter in der Julius-Leber-Straße, im Stauffenbergring

und im Goerdelerring insgesamt 4 Mülltonnen und einen Altkleidercontainer in

Brand. Zudem führte das vollständige Abbrennen des Mülltonnenunterstandes im

Stauffenbergring zu Brandschäden an einem daneben geparkten Mercedes-Benz. Nach

derzeitigem Erkenntnisstand ist von einer geschätzten Schadenshöhe von über 10

000 Euro auszugehen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren

Streifenwagen der Kieler Innenstadtreviere und der Polizeistation Schwentinental

führten nicht zum Ergreifen der Täter. Die Polizei bittet darum, dass sich

mögliche Zeugen beim 4. Polizeirevier Kiel unter 0431 160-1410 melden mögen.



