Kiel: Motorradfahrer verletzt sich bei einem Unfall schwer. Die Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots) - Heute Morgen, 15. Juni 2017, verunfallte ein

Motorradfahrer auf dem Schwedendamm und verletzte sich schwer.

Vermutlich kam er beim Abbiegen in die Werftstraße von der Fahrbahn

ab, überflog den Geh- und Radweg sowie die Hecke eines vor Ort

ansässigen Discounters und prallte gegen einen parkenden Pkw. Die

Polizei sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben.



Gegen 05:00 Uhr befuhr der 30-jährige Kradfahrer den Schwedendamm

in Fahrtrichtung Ostring. Vermutlich wollte er dann mit seiner Honda

nach links in die Werftstraße einbiegen. Dabei verlor er offenbar die

Gewalt über seine Maschine, überflog den Geh- und Radweg sowie die

Hecke eines an der Kreuzung ansässigen Discounters und prallte gegen

einen VW, der auf dem Parkplatz abgestellt war. Den 30-Jährigen

brachte ein Krankenwagen mit schweren Verletzungen in ein

Krankenhaus. Er war ansprechbar, hatte aber keine Erinnerung an das

Unfallgeschehen.



An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro.



Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben,

sich mit dem Polizeibezirksrevier Kiel unter der Telefonnummer 0431 /

1601503 in Verbindung zu setzen.



Matthias Felsch









Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

