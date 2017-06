Kiel / Mönkeberg: Zwei Polizeibeamte bei Widerständen verletzt

Kiel / Mönkeberg (ots) - Samstag haben sich zwei Polizeibeamte in

Kiel und Mönkeberg bei Widerständen verletzt. Die jeweiligen Täter

wurden vorläufig festgenommen.



In der Nacht auf Samstag baten Rettungskräfte gegen 01:35 Uhr die

Polizei um Unterstützung, da eine hilflose Person im Ellerbeker

Tröndelweg während der Behandlung aggressiv reagierte. Der 34 Jahre

alte Mann beleidigte die eingesetzten Beamten des Bezirksreviers und

schlug und trat um sich. Hierbei erlitt ein Beamter eine Schürfwunde,

blieb aber dienstfähig. Der Tatverdächtige kam anschließend ins

Polizeigewahrsam.



Samstagmittag waren Beamte der Polizeistation Heikendorf gegen

14:50 Uhr im Bereich des Fähranlegers Mönkeberg eingesetzt, da dort

zwei Personen Graffiti sprühen sollten. Bei Eintreffen der Polizisten

flüchteten die beiden zunächst auf Fahrrädern. Ein 28-Jähriger

Tatverdächtiger konnte von einem 23 Jahre alten Beamten zu Fuß

eingeholt werden. Bei der Festnahme leistete der Mann Widerstand und

verletzte den Polizisten am Unterarm, so dass dieser dienstunfähig

war. Bei dem 28-Jährigen konnten neben Beweismaterial auch

Betäubungsmittel sichergestellt werden. Nach Beendigung der

polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder auf freien Fuß.



