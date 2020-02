Kiel / Melsdorf: Vermisste wohlbehalten angetroffen (Folgemeldung zu 200222.1)

Avatar_shz von shz.de

22. Februar 2020, 22:43 Uhr

Kiel / Melsdorf (ots) - Die beiden 13 und 14 Jahre alten Mädchen aus Kiel

beziehungsweise Melsdorf sind am frühen Abend wohlbehalten im Kieler Stadtgebiet

angetroffen worden. Sie befinden sich mittlerweile wieder bei ihren

Erziehungsberechtigten. Eine Straftat steht nach jetzigem Erkenntnisstand nicht

in Verbindung mit ihrem Verschwinden.



Wir bedanken uns für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung und bitten

darum, die Fahndung nicht weiter zu verbreiten und aus den Online-Archiven zu

entfernen.



Matthias Arends



