Kiel: Medieneinladung HUPF-Übergabe

22. Mai 2019, 08:43 Uhr

Am 28. Mai wird Klaus Schlie in seiner Funktion als Vorsitzender

des Hilfs- und Unterstützungsfonds einem Polizeibeamten eine

Zuwendung übergeben. Der Beamte erlitt im April 2018 bei einem

Einsatz einen Kreuzbandriss und war mehrere Monate dienstunfähig.

Weitere Informationen können der Anlage entnommen werden.



Interessierte Medienvertreter sind herzlich zu der Übergabe

eingeladen, die am 28. Mai um 11 Uhr im 4. Polizeirevier stattfindet.

Um vorherige Anmeldung unter der Rufnummer 0431 / 122 10 22 wird

ausdrücklich gebeten.



