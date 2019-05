Kiel: Mann randaliert - Polizist verletzt

von shz.de

14. Mai 2019, 12:05 Uhr

Kiel (ots) - Am Montag, den 13. Mai, wurden Beamte des 3.

Polizeireviers gegen 20:45 Uhr in den Bergenring gerufen. Ein stark

alkoholisierter Mann soll einen Gullydeckel aus seiner Halterungen

gehoben haben.



Die Polizisten trafen den Mann in Begleitung von zwei weiteren

Männern an. Der Gullydeckel war bereits wiedereingesetzt worden. Die

Kollegen verwarnten den Alkoholisierten, der laut seiner Begleiter

von diesen nach Hause gebracht werden sollte.



Kurz darauf fiel der Mann in der Öffentlichkeit erneut auf, als

auf der Straße ein PKW seinetwegen stark bremsen musste. Auch soll er

die Scheibe einer Eingangstür in der Stockholmstraße zertreten haben.



Als die Beamten ihn anhalten wollten, lief er davon - trotz

mehrfacher Aufforderung, stehen zu bleiben. Schließlich konnten die

Einsatzkräfte den 24-Jährigen überwältigen. Dabei wehrte er sich

intensiv.



Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde einer der Beamten

plötzlich nach rückwärts gerissen. Der 17-jährige Bruder des

vorläufig Festgenommenen versuchte vermutlich, seinen älteren Bruder

zu befreien.



Schließlich kam sogar der Vater der beiden Brüder noch hinzu und

versuchte die Lage zu beruhigen, was ihm nicht gelang.



Sein älterer Sohn verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Beide

Söhne erwarten jetzt Strafverfahren, unter anderem wegen

Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und

Beleidigung.



Ein Beamter war aufgrund seiner in dieser Auseinandersetzung

erlittenen Verletzungen nicht mehr dienstfähig.



Oliver Pohl









