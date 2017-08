Kiel: Mann nach sexuellem Missbrauch in Untersuchungshaft

Kiel (ots) - Seit Dienstag befindet sich ein 53 Jahre alter Kieler

wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Untersuchungshaft. Die

Tat hatte Sonntag in Elmschenhagen stattgefunden.



Nach jetzigem Erkenntnisstand von Kriminalpolizei und

Staatsanwaltschaft missbrauchte der Mann deutscher Herkunft am

Sonntag in einem Elmschenhagener Kleingartengelände das siebenjährige

Mädchen. Das Kind offenbarte sich tags darauf ihren Eltern, die

sofort die Polizei informierten. Der polizeilich bislang unauffällige

Tatverdächtige konnte noch am gleichen Tag in seiner Wohnung

festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die

Beamten belastendes Beweismaterial sicher.



Der 53-Jährige wurde Dienstag auf Antrag der Kieler

Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ

Untersuchungshaftbefehl, der sofort vollstreckt wurde. Die Arbeit der

Ermittler konzentriert sich derzeit darauf, ob der Mann weitere Taten

begangen haben könnte.



Matthias Arends









Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 30.Aug.2017 | 16:03 Uhr