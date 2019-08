Kiel: Mann bedroht Kassierer mit Messer und erbeutet Geld

von shz.de

26. August 2019, 12:03 Uhr

Kiel (ots) - Am Freitag, den 23. August, überfiel ein unbekannter

Mann gegen 21:50 Uhr einen Supermarkt in der Werftstraße in Kiel. Der

Mann legte eine Packung Kaubonbons auf das Band und zur Bezahlung

einen zehn Euro Schein dazu. Als der Kassierer die Kassenschublade

öffnete, hielt der Tatverdächtige diesem ein Küchenmesser an den Hals

und rief "Geld her". Anschließend griff er in die Ladenkasse. Dabei

raubte er 130 Euro und flüchtete danach zu Fuß in Richtung Preetzer

Straße. Der 23-jährige Kassierer erlitt eine oberflächliche

Schnittverletzung am Hals.



Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, Mitte 20 Jahre

alt, 170-190 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, dunkle

Hautfarbe, kurze, dunkle Haare, dunkle rote Jacke mit Reißverschluss,

Messer mit circa 15 cm langer Klinge.



Hinweise durch Zeugen werden an die Kriminalpolizei unter 0431-160

3333 erbeten.



Oliver Pohl









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell