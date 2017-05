Kiel: Mann bedrängt Kind - Passantin hilft, Zeugen gesucht

Kiel (ots) - Am 25. Mai wurde gegen 16:00 Uhr ein 11-jähriger

Junge von einem unbekannten Mann in der Pickertstraße (zwischen der

Ausfahrt Gustav-Schatz-Hof und der Norddeutschen Straße)

angesprochen. Der Unbekannte trat an das Kind heran und hielt es am

Oberarm fest. Der Mann forderte den Jungen auf, mit ihm nach Hause zu

gehen, da er dort Schokolade und Spielzeug hätte. Der Junge lehnte

dieses ab.



Da der Mann den Jungen nicht los ließ, rief das Kind um Hilfe.

Eine Passantin wurde aufmerksam und forderte den Mann auf, den Jungen

loszulassen. Das tat der dann auch und entfernte sich über den

Waldweg neben dem Blaschke-Platz in Richtung Werftpark.



Gesucht werden nun Zeugen des Vorfalls. Besonders wichtig ist die

besagte Passantin, die dem Jungen zu Hilfe kam.



Der Mann wird von dem Kind folgendermaßen beschrieben: ca. 188 cm

groß, 48 Jahre alt, dunkler Teint, schwarze Haare, braune Augen,

Drei-Tage-Bart. Bekleidung: schwarze Jacke, braune Hose, braune

Lederhandschuhe.



Das Kommissariat 11 der Kieler Kripo hat die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0431-160 3333 bei der

Kriminalpolizei zu melden.



Oliver Pohl









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

