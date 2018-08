Kiel: Ladendieb droht mit Messer

von shz.de

17. August 2018, 12:23 Uhr

Kiel (ots) - Ein 24-jähriger Kieler wird verdächtigt, am

Donnerstagvormittag in einer Parfümerie in der Holstenstraße diverse

Parfüms gestohlen zu haben. Ein Mitarbeiter der Parfümerie habe den

Mann gegen 11:30 Uhr dabei beobachtet, wie dieser diverse

Parfümflaschen aus dem Regal genommen und eingesteckt habe. Als der

Mitarbeiter den Täter verfolgt habe, habe dieser ein Messer gezogen

und damit seinen Verfolger bedroht. Der Mitarbeiter habe den Täter

daraufhin fliehen lassen und stattdessen die Polizei verständigt.



Der Täter konnte im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Auf

Grund der sehr guten Personenbeschreibung war es für Beamte des 4.

Polizeireviers jedoch möglich, den amtsbekannten Täter zu

identifizieren. Sie hatten bereits einige Stunden zuvor im Rahmen

eines anderen Einsatzgeschehens mit dem Mann Kontakt. Er muss sich

nun einem Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls stellen.



